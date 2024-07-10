إطارات بالفندقة والمركبات السياحية بسيدي فرج أمام العدالة 24 جويلية

أجلت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر الى تاريخ 24 جويلية الجاري قضية فساد طالت المركبات السياحية بسيدي فرج. المتابع بها المدير العام السابق لمجمع السياحة والفندقة والحمامات المعدنية “ب.ل” رفقة المدير العام السابق لمركب سيدي فرج “خ.م”. ومتهمين آخرين من بينهم المقاولين المتابعين في قضية الحال ،و رئيس مشروع ترميم وعصرنة المركب السياحي بسيدي فرج. وتتعلق القضية بتجاوزات وخروقات في عملية التجهيز وإعادة تأهيل مجموعة من الفنادق .

كما جاءت هذه المحاكمة بعد إستأنف المتهمون في قضية الحال الأحكام الصادرة ضدهم عن محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد. التي سبق وان ادانت المدير العام السابق لمجمع السياحة والفندقة والحمامات المعدنية “ب.ل” بعقوبة 5 سنوات حبس نافذ. ومليون دج غرامة مالية نافذة ،مع إدانة المدير العام السابق لمركب سيدي فرج “خ.م” بعقوبة 4 سنوات حبس نافذ. ومليون دج غرامة مالية نافذة. مع أحكاما متفاوتة تراوحت بين البراءة الى 4 سنوات حبس نافذ و مليون دج غرامة مالية نافذة.

و10 سنوات حبس نافذ، لبقية المتهمين من بينهم المتهم “ط.ي” مهندس بمكتب الدراسات و المقاولين المتابعين في قضية الحال. و رئيس مشروع ترميم و عصرنة المركب السياحي بسيدي فرج،مع اصدار اوامر بالقبض لبقية المتهمين الفارين من العدالة الجزائرية. مع مصادرة جميع الممتلكات للمتهمين المدانين .

كما وجهت للمتهمين، تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة. مخالفة الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات. إلى جانب إبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية وجنحة تبييض الأموال، واستغلال النفوذ ومنح مزايا بدون وجه حق.