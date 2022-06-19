إطارات بحزب الأفلان أمام العدالة يوم 21 جوان
من المنتظر ان يمثل إطارات سامون بالدولة الجزائرية من بينهم “ي.م” أمين محافظة البليدة سابقا ونائب برلماني سابق. الى جانب أميار كل من رئيس بلدية جسر قسنطينة. رئيس المجلس الشعبي البلدي للأبيار، ومير بلدية الحراش امام قاضي الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر يوم 21 جوان. بعدما تمت متابعتهم بتهم تتعلق بالتزوير واستعمال المزور، انتحال صفة، القذف. التحطيم العمدي لملك الغير، التجمهر غير المسلح والتحريض على التجمهر.
وقائع قضية الحال تعود الى تاريخ 9 سبتمبر من سنة 2021 بعدما قام المتهمون بتخريب مقر حزب جبهة التحرير الوطني. (الأفلان) المتواجد بمنطقة حيدرة ،و المطالبة برحيل الأمين العام أبو الفضل بعجي.
و للتذكير محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة سبق و ان اصدرت احكاما. تراوحت ما بين 6 أشهر الى عام حبسا نافذا للمتهمين في قضية الحال .
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بعجي: الأفلان كان سباقًا في دعم مبادرة لم الشمل التي أطلقها رئيس الجمهورية
أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، اليوم الاربعاء، أن حزب الأفلان كان سباقا في دعم مبادرة لم الشمل التي أطلقها رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون.
وقال بعجي خلال تنصيبه الرسمي للجنة الوطنية للتحضير للمؤتمر 11 للحزب،”نثمن الحوار والمشاورات التي بادر بها رئيس الجمهورية كما ابدينا ارآنا بكل حرية.”
كما أوضح الأمين العام للافلان، أن الجزائر الجديدة تفتح ذراعيها بعيدا عن الاقصاء، و المصلحة الوطنية هي الأهم.
بالمقابل، جدد دعمه لموقف رئيس الجمهوربة ورفضه للتطبيع مع الكيان الصهيوني ومساندة الشعب الصحراوي في حقه في تقرير مصيره.
وبخصوص تنصيب اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر 11 للحزب كشف بعجي عن توجيه الدعوة لـ391 من اطارات الحزب، بالاضافة الى 358 عضو باللجنة المركزية أين حضر 307 عضوا فقط، مع غياب 11 آخرين باعتبار تواجدهم بالخارج لاسباب خاصة.
من جانبه أكد بعجي عن نجاح حزيب الافلان، خلال الاستحقاقات الماضية، مشيدا ابلاحزب الذي يتبوأ الريادة كقوة سياسية في البلاد.
وأضاف:”حققنا نجاح في ثلاث انتخابات وحزبنا يتبوا الريادة كقوة سياسية اولى في البلاد “.
كما أشار الامين العام للأفلان، أن الحزب تعرض الى ظلم خلال الانتخابات التشريعية والمحلية الماضية.
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بعجي: الرئيس تبون حريص على التشاور حول القضايا التي تهم البلاد
بعجي: الرئيس تبون حريص على التشاور حول القضايا التي تهم البلاد
كما قال أبو الفضل بعجي، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني “الأفلان”، أن رئيس الجمهورية حريص على التشاور حول كل ما يخص القضايا الداخلية والخارجية للبلاد.
وأضاف بعجي في تصريحاته للصحافة عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. أن :” رئيس الجمهورية حريص على التشاور حول كل ما يخص القضايا الداخلية والخارجية للبلاد. وما يتعلق منها بالجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإقليمي والدولي.
وأشار بعجي في ذاتع السياق، إلى أن الرئيس تبون حرص على الإستماع إلى آراء مسؤولي الأحزاب السياسية حول القضايا الكبرى التي تهم الوضع في البلاد”.
وقال بعجي أنّ لقائه مع الرئيس تبون كان صريحا وبناء. وهو يندرج في إطار سنة التشاور مع الطبقة السياسية من رؤساء أحزاب وشخصيات وطنية. كما تابع قوله :” إستفدنا كثيرا من الأفكار والمعطيات التي قدّمها رئيس الجمهورية. مؤكدا “وجود توافق كبير بين موقفه وموقف حزب جبهة التحرير الوطني حول مجمل القضايا الوطنية”.