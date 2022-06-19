إطارات بحزب الأفلان أمام العدالة يوم 21 جوان

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، اليوم الاربعاء، أن حزب الأفلان كان سباقا في دعم مبادرة لم الشمل التي أطلقها رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون.

وقال بعجي خلال تنصيبه الرسمي للجنة الوطنية للتحضير للمؤتمر 11 للحزب،”نثمن الحوار والمشاورات التي بادر بها رئيس الجمهورية كما ابدينا ارآنا بكل حرية.”

كما أوضح الأمين العام للافلان، أن الجزائر الجديدة تفتح ذراعيها بعيدا عن الاقصاء، و المصلحة الوطنية هي الأهم.

بالمقابل، جدد دعمه لموقف رئيس الجمهوربة ورفضه للتطبيع مع الكيان الصهيوني ومساندة الشعب الصحراوي في حقه في تقرير مصيره.

وبخصوص تنصيب اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر 11 للحزب كشف بعجي عن توجيه الدعوة لـ391 من اطارات الحزب، بالاضافة الى 358 عضو باللجنة المركزية أين حضر 307 عضوا فقط، مع غياب 11 آخرين باعتبار تواجدهم بالخارج لاسباب خاصة.

من جانبه أكد بعجي عن نجاح حزيب الافلان، خلال الاستحقاقات الماضية، مشيدا ابلاحزب الذي يتبوأ الريادة كقوة سياسية في البلاد.

وأضاف:”حققنا نجاح في ثلاث انتخابات وحزبنا يتبوا الريادة كقوة سياسية اولى في البلاد “.

كما أشار الامين العام للأفلان، أن الحزب تعرض الى ظلم خلال الانتخابات التشريعية والمحلية الماضية.

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