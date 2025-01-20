إطارات سابقة بأونساج أمام العدالة عن تهم تبديد أموال عمومية

أجّلت عشية اليوم الإثنين محكمة حسين داي إلى تاريخ 17 فيفري القادم ملف قضية فساد متابع بها اطارات سابقة من الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب.

ويتراوح عددهم حوالي 68 متهما من بينهم مدير عام سابق للوكالة وعدد من المسؤولين وموظفيين سابقين وأصحاب المؤسسات الوهمية.

وتمت متابعة المعنيون، بقيامهم بمشاريع وهمية وقيامهم بمنحهم قروض وعتاد كبدت الخزينة العمومية الملايير من الدينارات. وتم تأجيل المحاكمة بطلب من هيئة دفاع المتهمين.

المتهمون وجهت لهم تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه من بينها تبديد واختلاس الأموال العمومية. وإساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ.