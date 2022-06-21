إطارات سابقة بالمؤسسة الوطنية لتحويل الذهب والمعادن الثمينة ألجينور أمام العدالة مجددا

من المنتظر أن تفتح الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة يوم 28 جوان الجاري ملف قضية إطارات سابقة بالمؤسسة الوطنية. لتحويل الذهب و المعادن الثمينة “ألجينو” من بينهم المدير العام السابق للوكالة الوطنية. لتحويل وتوزيع الذهب والمصالح الثمينة الاخرى”اجينو” (م.ز). وكذلك إطارات ومسؤولين آخرين سابقين يعملون بمختلف المصالح التابعة للمؤسسة.

حيثيات قضية الحال انطلقت أواخر سنة 2020 بعد إرسال احد الموظفين رسالة مجهولة لمصالح الأمن المختصة. التي باشرت بعملية تحقيق واسعة مع 6 متهمين بالوكالة الوطنية. لتحويل وتوزيع الذهب والمعادن الثمينة الأخرى “الجينور” أثناء اكتشاف خروقات. من خلال إبرام صفقات مخالفة للقانون في مشروع تعبيد وتزفيت الأسطح. التابع للوكالة بقيمة 400 مليون سنتيم، و الذي انطلق سنة 2017 وتم نهايته سنة 2018، بطريقة مخالفة للقانون.

وللإشارة المتهمون سبق وان صدر في حقهم أحكاما ابتدائية صادرة عن محكمة الجنح بسيدي امحمد. تراوحت ما بين البراءة الى عامين حبسا نافذا. بعدما وجهت لهم تهم تتعلق بإبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع و لقانون. و إساءة استغلال الوظيفة ،و تبديد اموال عمومية.

كما سبق و ان ألزمت المحكمة المتهمين المدانين بدفع تعويض للمؤسسة الوطنية لتحويل الذهب والمعادن الثمينة “ألجينور”. يقدر بقيمة 50 مليون دج عن الأضرار التي لحقت بها.