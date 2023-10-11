إطارات سابقة بمديرية الغابات أمام القضاء غدا

من المنتظر أن يمثل عدد من اطارات سابقة بالمديريةالعامة للغابات من بينهم رئيس الفدرالية الوطنية للصيادين ” أ.ع”. و النائبة السابقة لمدير الثروة الحيوانية “ب.و” الى جانب متهمين آخرين. بمحكمة الدار البيضاء وذلك عن وقائع فساد تتعلق بإختلاس اموال مخصصة لتكوين الصيادين.

تفاصيل قضية الحال حسب ما تحصلت عليه النهار من مصادر قضائية ان قضية الحال سبق و ان تم التحقيق فيها. من قبل قاضي التحقيق الغرفة الثانية بمحكمة الدار البيضاء و الشكوى. إنطلقت في شهر ديسمبر 2019 ،من طرف مبلغين عن الفساد ،بعد اكتشاف حوالي 6000 رخصة صيد مزورة ، مع قيام المتهمين بإختلاس اموال المخصصة لتكوين الصيادين .

و حسب مصادر النهار وجهت للمتهمين تهم تتعلق بتكوين جماعة أشرار و النصب و الاحتيال و إساءة إستغلال الوظيفة. بغرض الحصول على منافع غير مستحقة ،و التزوير و إستعمال مزور ،و المشاركة في النصب و المشاركة في سوء إستغلال الوظيفة و انتحال صفة.