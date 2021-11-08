إطارات مطلقات ترغبن في تحقيق الذات

فرصة لكل من يبتغي تحصيل الحلال مع مطلقات يبتغين في تحقيق الذات وتأخذ على عاتقها تكوين نفسها وبناء ذاتها. والإستقلال بروحها من خلال التألق في عملها ومنصبها وتبوئها أعلى المراتب. ركننا القار الذي نختار لكم من خلاله ما سيخدمكم ويرقى لمستواكم.

الرقم السري :

135891

أربعينيّة جميلة من الوسط تحلّق بك في سماء السّعادة

لا أريد أن أظلم نفسي بحرمانها من روح تعانق روحها، فقلبي لازال قادرا على العطاء. كما أن حسّي الرفيع سيمكنني من إدارة أموري على أحسن وجه بإذن الله. صحيح أنّ طلاقي كسر وجداني وألمني. لكنني مستعدة للبدء من جديد وكأن شيئا لم يكن مع شخص يمنحني الأمان فأمنحه الحب والتقدير والتفاني.

أنا أربعينية من إحدى ولايات الوسط، على قدر كبير من الجمال وحسن الأخلاق، مطلقة بدون أولاد. أشغل منصبا مرموقا في مؤسسة عمومية مرموقة، يحترمني الجميع ويوقرني كل من هم حولي إيماني بعطائي. مدركين أنني لم أجد بعد فرصتي في الحياة. كما أريد أن أعيد بناء ما تحطم مع رجل صادق محترم، أريده من إحدى ولايات الوسط الجزائري. سنه لا يتجاوز65سنة، أريده مطلقا أو أرملا بطفل واحد، وكل ما اشترطه أن يكون لديه مصدر رزق ثابث ومسكن خاص.

الرقم السري :

135892

بنت الشرق تبحث عن رفيق للدرب

الوحدة الخانقة، الروتين القاتل ويتم الوالدين حالوا من دون أن أجد طعما للسعادة. فبيتي ومنصبي وكل ما حققته من نجاحات وإكتفاء مادي لا يساوي شيئا أمام دفء العائلة. لطالما حاولت التغيير إلا أنني أخاف أن أخفق كما حصل معي أول مرة. أجل فطلاقي من زوج لم يقدرني جعلني أهوى كما تهوى ورقة ذابلة في خريف باهت الأوان. أنا إمرأة من برج بوعريرج، في الـ 57 من عمري، مطلقة من دون أولاد، موظفة مستقرة ولدي بيت فسيح الأرجاء. على قدر من الألفة وجمال الروح، أريد أن أتوج عروسا مع رجل يحترمني ويمنحني الأمان. لا شرط لي سوى أن يكون من إحدى ولايات الشرق الجزائري، رجل بكل ما تحمله الكلمة من معاني. لأن يحفظني ويصونني، أقبل استقباله في بيتي، سنه لا يتجاوز الـ 70 عاما. أقبله مطلقا أو أرملا بدون أولاد أو بطفل واحد صغير أعهد على تربيته، موظف مستقر أو متقاعد.

الرقم السري :

135893

عاصمية جميلة وأصيلة لمن يرغب في حياة عليلة

توجّست في البدء من الإقدام على مثل ذي خطوة. لكنّني أدركت أنه من الجبن أن أبتعد عن سعادة أودّ أن أحققها في حياتي. صحيح أن لي ما يمكّنني من أن أحيا في وئام وسلام داخلي. فأنا والحمد لله إطار في مؤسسة عمومية حققت وأنا في العقد الرابع من عمري. ولا زلت أتوق إلى السكينة سكينة الروح، فإرادتي عملتي وجديتي هي رأس مالي. على قدر كبير من الجمال وحسن الأخلاق أنا، مطلّقة بدون أولاد أحيا على هامش الروتين القاتل.

أرغب بكل جدية أن تكون لي أيّام جميلة أرتاح فيها إلى جانب رجل صادق محترم. يقدر ما بلغته ويأخذ بيدي إلى عوالم لم أكن أحلم بها من إحتواء وإهتمام يليق بي. أريده من العاصمة وضواحيها بالنظر إلى طبيعة عملي، رجل لم يتجاوزال55من عمره، شرطي أن يكون موظفا مستقرا عالي الهمة. أقبله مطلقا أو أرملا بدون أولاد.

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