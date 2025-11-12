إطارات من قيادة الدرك تزور المديرية العامة للأمن الوطني

زار وفد من إطارات قيادة الدرك الوطني صبيحة اليوم، الأربعاء، مركز العمليات للمديرية العامة للأمن الوطني.تنفيذا لبنود بروتوكول التعاون المؤسساتي المشترك. مابين المديرية العامة للأمن الوطني. وقيادة الدرك الوطني لاسيما في مجال التنسيق وتبادل المعارف والخبرات.

وخلال هذه الزيارة، طاف الوفد الزائر بمختلف أقسام ودوائر المركز العملياتي، ليتابع بعدها عرضا حول المهام العملياتية للمركز ودوره في إدارة ومتابعة الأحداث. والنشاطات الميدانية وآليات التنسيق بين مختلف المصالح العملياتية للأمن الوطني، مع استعراض مختلف الوسائل التقنية المعتمدة في المتابعة الآنية للأحداث.

هذه الزيارة الميدانية سمحت بتبادل الخبرات والتجارب بين إطارات المؤسستين الأمنيتين، بما يسهم في تعزيز القدرات الثنائية في مجال التنسيق العملياتي والإستجابة الفورية لمختلف التحديات الأمنية.