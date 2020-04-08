إطارات وعمال وزارة العمل يتبرعون بجزء من رواتبهم لمواجهة جائحة كورونا

كشفت وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، أن إطارات وعمال القطاع قرروا التبرع بجزء من رواتبهم لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وأشارت الوزارة، اليوم الأربعاء في بيان لها، أن تبرع إطارات وعمال القطاع كان بصفة تطوعية وذلك حسب الإقتطاعات التالية:

من 15 إلى 30 يوم بالنسبة للمدراء العامون.

من 07 إلى 10 أيام بالنسبة للمدراء المركزيين، المساعدين المستشارين والمدراء الولائيين.

يوم (01) واحد بالنسبة لباقي العمال.

وأوضحت الوزارة ان المبلغ المالي الذي تم تحصليه من خلال هذه العملية سيتم صبه في الحساب البريدي الجاري المخصص لجمع المساهمات المقدمة لدعم جهود مكافحة وباء كورونا فيروس كوفيد-19.

كما ذكرت الوزارة، أنها قامت بوضع تحت تصرف وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كافة الأطباء التابعين لكل من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، والمقدر عددهم بحوالي ألف 1000 طبيب موزعين عبر كافة التراب الوطني.