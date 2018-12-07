إطاران بـ “الكناس” ضمن ضحايا حادث مرور معسكر

إطاران بالصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء، ضمن ضحايا حادث المرور الذي وقع أول أمس الأربعاء، وخلف 3 قتلى.

وعلى إثر هذا المصاب الجلل، تقدم وزير العمل، مراد زمالي، ونيابة عن كافة إطارات وعمال القطاع، لكل من عائلتي شاعر وبلحديد، بتعازيه القلبية وعميق مشاعر المواساة.

داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيدين بألطاف رحمته، وأن يغدق عليهم من فيض عفوه وغفرانه، وأن يلحقهم بالصالحين الصديقين في جنات النعيم.

كما تمنى الشفاء العاجل لجميع جرحى هذا الحادث الأليم، وأن يعودوا إلى أهلهم سالمين معافين.