إطار بالدولة يحتاج من تعينه وتدعمه

رجل من الشرق الجزائري، يشغل منصب إطار بالدولة، يبلغ من العمر 40 سنة، يملك مسكنا خاصا، لم يسبق له الزواج.

أبيض البشرة، طويل القامة وقوي البنية، يتمنى الإرتباط وتحصيل الحلال على سنة الله و نبيه المختار.

مع شابة واعية وناضجة من إحدى مدن الشرق الجزائري، العاصمة أو ضواحيها.

سنها لا يتجاوز 40 عاما، لم يسبق لها الزواج، لا يمانع إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت، تقدره وتحترمه وتسعى من أجل إسعاده.

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الرقم السّرّي:400

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