إطار تود إعمار الدار

الرقم السري :

136124

طيب كفء تود اسكانه قلبها وبيتها

تود إعمار الدار مع أطيب الناس، فلقد عقدت العزم منذ نعومة أظافري أن أكون محضية من طرف من حولي بالتشجيع والدفع نحو الأمام. لقد عولت أن أكون سيدة نفسي، فدرست ونجحت وتفوقت وتبوأت أهم المناصب في إحدى أرقى الشركات العمومية. وها أنا اليوم أرتقي وأرتقي وقد بلغت عنان السماء من النجاح، فكونت نفسي وتمنت من تأمين سكن وسيارة. وإنفردت بعصاميتي التي باتت عنوانا لحياتي، وإن كان الطلاق قد حالفني في بداية مشواري. انا اليوم على يقين من أنني سأحظى لا محالة بمن سيقدرني ويحيطني بهالة من الإهتمام والتقدير.

أنا عاصمية محترمة، حباني الله بجمال المظهر والمنظر، مسؤولة وكفوءة ويمكن الإتكال عليّ. تطمح أن يلاقيها النصيب برجل تود أن يكون صادق ومحترم، من العاصمة وضواحيها، سنه لا يتجاوز55، أقبله مطلقا أو أرملا بدون أولاد. أريد أن تكون لي بداية حقيقية مع رجل يتقبل كياني ويمضي معي الى عالم يضفي عليّ فيه السعادة والإحتواء.

شرطي أن يكون مثقفا بدرجة كبيرة، ذو مستوى جامعي، مسؤول ومحترم، لديه عمل مستقر ورغبة في الحلال.

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الرقم السري :

136026

أريدك تقية ورعة تخافين الله

أكثر ما يبحث عنه الرجل في الزوجة أن تكون صالحة تقية وذات خلق. كما أنها ذات نبل وأخلاق تشد أزره وتشد عضده مهما كان قويا ومهما كانت هي ضعيفة. فالرجل ومهما بلغ يستمد عنفوانه ممن تعرف مكامن الضعف قبل القوة فيه. فيكون بها ومعها ولأجلها سعيدا. هذا ما شدني في إعلانات صفحة “ادم وحواء”. حيث أنني ارتأيت أن أكون مبادرا لإيجاد من قد تتهم لأمري ونكون معا إلى أخر العمر تحت ظل السعادة والحب.

أنا مجيد من ولاية باتنة، ابلغ من العمر60عاما، متقاعد من سلك التعليم. مطلق ولدي بيت يسع أحلاما أريد تحقيقها وتجسيدها على أرض الواقع.

أبتغي أن أجد لي من لها من التقوى والورع الكثير، سنها لا يتجاوز55سنة، أريدها من إحدى ولايات الشرق أو الوسط. ولا يهمني إن كانت مطلقة أو أرملة بأولاد أقبل أن أعيلهم وأسهر على راحتهم بكل فخر. متأكد أنا من أنني سأجد ضالتي وسأجد لي من ترعاني وتهتم لأمري.

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