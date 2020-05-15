إطار سابق في “الإنتربول” للتحقيق في قضية التسجيل الصوتي!

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إطار سابق في “الإنتربول” للتحقيق في قضية التسجيل الصوتي!
بقلم إسماعيل عشاش

كشف مدير خلية الإعلام والإتصال الفاف، صالح باي عبود، عن تعيين رئيس لقسم النزاهة، سبق له العمل في “الإنتربول”.

وقال في هذا الشأن :”سيتم شخصية مُحترمة على رأس قسم النزاهة بعد شهر رمضان، وسياهم في تحقيقات قضية التسجيل الصوتي”.

ورغم أنه رفض الكشف عن إسم المعني بالأمر، إلا أنه منح بعضا من سيريته الذاتية.

وقال عبود :”هو إطار سابق في المديرية العامة للأمن الوطني وعمل مع الإنتربول، وسيُساعدنا من أجل الوصول الى الحقيقة”.

يأتي هذا في وقت يُواصل فيه التسجيل الصوتي الخطير، المنسوب لرئيس وفاق سطيف فهد حلفاية، يصنع الحدث محليا.

وكان الرجل الأول في “نسور الهضاب”، أكد من جهته بأنه سيلجأ للعدالة لإنصافه، مؤكدا بأنه بريء من التهم المُوجهة له.


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