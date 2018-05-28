إطار سام يقود عصابة تزوّر دمغات هيئات رسميّة

مالكا وكالات عقارية من بين أفراد العصابة

مصالح الأمن تحجز ملفات ووثائق كانت بصدد الإيداع لدى الهيئات الرسمية

أطاحت مصالح أمن ولاية الجزائر بـ3 أشخاص مشتبه فيهم في عمليات نصب واحتيال وتزوير واستعمال المزور وتقليد أختام ودمغات هيئات رسمية، من بينهم صاحبا وكالات عقارية وإطار سام متقاعد.

قضية الحال عالجتها مصالح أمن المقاطعة الإدارية لحسين داي، حين تلقت مكالمة من قبل ديوان الترقية والتسيير العقاري، مفادها وجود شخص يحمل وثيقة مزورة،

وبعدما تنقل عناصر الشرطة إلى عين المكان، تبيّن أن الوثيقة مزوّرة، وبعد التحقيق مع صاحبها اتضح أنه راح ضحية نصب واحتيال من قبل ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم، اثنان منهم صاحبا وكالات عقارية، والثالث إطار سام متقاعد، وأثناء التحريات حول الأشخاص المشتبه فيهم، تقدم إلى أمن المقاطعة عدّة ضحايا مصحوبين بوثائق وعقود مزوّرة تجاوز عددهم 37 ضحية، حيث تبيّن أنهم لا يزالون ينشطون في أعمال النصب والاحتيال، وتمّ استيقاء معلومة مفادها عزم المشتبه فيهم مغادرة التراب الوطني،

وعليه تمّ توقيف أحدهم بعد ترصّد تحركاته بالقرب من مكتبه، حيث تمّ حجز جهاز حاسوب كان يستعمل في التزوير، و19 عقد إيجار يحمل أختام ديوان الترقية والتسيير العقاري، و5 عقود مشتبه في صحتها، و32 وصلا خاصا بتسديد مبالغ مالية وتسليم مفاتيح مخطّطات هندسية خاصة بمساكن، و136 مفتاح مدوّن عليه أسماء وعناوين موظّفين ودفاتر صكوك وصكوك مشطوبة، ووثائق هوية ووصولات خاصة بإيداع ملفات قطع أراض لدى مصالح البلدية، وقوائم اسمية وملفات خاصة بمواطنين، وستة 6 أختام ومبلغ مالي قدره 12 مليون سنتيم، ومركبة سياحية وحساب به 60 مليون سنتيم و3 بطاقات تعريف وطنية.