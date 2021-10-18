إطار في إحدى الوزارات ستكون سندك فيما هو آت

جميلة هي المرأة التي تعكف على بناء مستقبلها وصقل حياتها بما يناسب أحلامها، خاصة إذا إرتقت هذه الأنثى بنفسها وجعلت من كل كبوة صادفتها سلما تصعد به نحو العلا . هو حال من طرقت أبوابنا اليوم وتوسمت فينا خيرا كبيرا، وأمنتنا إعلانها حتى تجد ضالتها في زوج شهم ذي نخوة يعطيها من الحب ما ينسيها تجربتها المريرة التي ألمت بها، حيث أنها تطلقت بعد زواج ظنته زواج الدّهر.هو القدر الذي رضيت به صاحبة إعلاننا ، التي عولت أن تبعث الحياة في قلبها الحزين.

هي إمرأة من ولاية المدية المضيافة في ال44من عمرها ، إطار في إحدى الوزارات، إنسانة طيبة وذات ريادة، من أسرة محترمة رأس مالها العفة والشرفـ، ما جعلها توكل مهمة الردّ على مكالمات الراغبين في ربط حيال الوصال معها لأخيها بدلا عنها.

تتمنى صاحبة عرضنا المميزأن يلاقيها القدر برجل شهم، له من النخوة ما يرفع بها وبكيانها إلى أبعد

مدى، لا تشترط فيه سوى أن يأتي البيوت من أبوابها، تفضله من إحدى ولايات الوسط، يكون عاملا مستقر وحبذا لو يكون لديه مسكن خاص، ولا يهمها إن كان أرمل أو مطلق حتى بأولاد.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

الرقم السري:

135776

طالع أيضا