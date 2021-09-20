إطار في الخمسين يبحث عن قرة العين

في ثاني إعلان لنا من خلال هذا الركن. إتصل بنا كمال من العاصمة. وهو رجل ناجح في حياته. حيث أنه يشغل منصب إطار مرموق في مؤسسة وطنية، لديه من الأمور الرفاهية من بيت وكماليات،

يريد أن يجمعه القدر والنصيب بمن تفهمه ونبعث الامل في حياته من بنات بلده الوحيدات القادرات على جعله يحس بأن الأمل لازال قائما لا محالة.

كمال من العاصمة. يشغل منصب إطار في شركة وطنية , يبلغ من العمر 52 سنة مطلق بدون أولاد, يملك مسكن خاص, يبحث عن زوجة صالحة من العاصمة و ضواحيها يتراوح سنها مابين 40 و 48 سنة, يقبلها أرملة او مطلقة بولد على الأكثر، و لايهم إن كانت عاملة او ماكثة في البيت.

الرقم السري : 135598

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