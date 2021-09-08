إطار في قطاع الصحة سيزرع في قلبك الفرحة

من تيسمسيلت، خاطبنا أمين ذي الـ 39 ربيعا معربا عن خالص نيته في أن يبدأ من جديد من خلال ركننا الأغر مع إنسانة يتمناها أن تكون موظفة مستقرة.

أمين موظف في قطاع الصحة، مطلق بدون أولاد، مقيم مع الأهل وهو إنسان كيّس طيب ومحترم. يريد أن يجمعه القدر بإنسانة من إحدى ولايات الغرب أو الوسط الجزائري. أكثر ما يتمناه صاحب إعلاننا الاول أن لا يتجاوز عمر من ستكون له زوجة 38سنة، ولا يهمه إن كانت مطلقة أو أرملة بدون أولاد تحيا معه حياة كريمة طيبة.

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الرقم السري : 135521