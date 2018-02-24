إطار متقاعد بقطاع الصحة ينتحر بإطلاق النار على نفسه ببني حواء في الشلف

أقدم، أول أمس، إطار متقاعد بقطاع الصحة يدعى «ع.ب» على الانتحار، بعد أن أطلق النار على نفسه بواسطة بندقية صيد بمنزله العائلي الواقع على مستوى حي حسان ببلدية بني حواء في ولاية الشلف.
ووفق مصادر «النهار»، فإن الضحية الذي كان يشغل منصب رئيس مصلحة بالعيادة متعددة الخدمات لبني حواء لسنوات، قد أقدم، خلال الساعات الأخيرة، على وضع حد لحياته بعد خلاف عائلي مع زوجته التي تركت المنزل لتشتكيه لمصالح الدرك بعد تهديده لها، ويبدو أن الضحية لم يتمالك ما حدث له من طرف زوجته وراح يطلق النار على نفسه باستعمال بندقية صيد، أين تدخلت مصالح الدرك الوطني التابعة لإقليم دائرة بني حواء لمعاينة مكان الحادث وفتح تحقيق معمق في القضية، في محاولة للوقوف على حيثيات الحادثة التي هزت المنطقة.
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