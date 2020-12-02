إطار من الشرق تبتغي من يدفعها قدما للنجاح.. أريدك جميل الروح والأخلاق 

لن أكابر إن قلت أنني لازلت أحلم أن أكون سيدة في بيتي، أخطط وأدبر وأسطر ما لي من مسؤوليات وأولويات، فالناجحون في حياتهم العملية لن يكونوا إلا ناجحين وموفقين في حياتهم الشخصية.

هذه هي قاعدتي وهذا هو مبدئي. وإن كان لمن سيقرأ إعلاني هذا إندهاش لعمري الذي سيعانق الخمسين، إلا أني أحيا براءة الطفولة وعنفوان الشباب.

ورغبتي في أن يقاسمني هذا الجنون رجل جميل الروح والأخلاق مثلي حتى نمضي معا في سعادة ما بعدها سعادة.

أنا أمينة، من إحدى ولايات الشرق الجزائري، أبلغ من العمر48سنة، لم يسبق لي الزواج، إطار في مؤسسة عمومية، ناجحة في حياتي والحمد لله، جميلة، مرحب بي أينما حللت، مرحة وبشوشة.

أريد أن أرتقي إلى مصاف المتزوجات مع رجل يقدر ما بلغته من نجاح، سنه مابين 48و55سنة، ابتغيه من إحدى ولايات الشرق الجزائري نظرا لظروف عملي، أقبله مطلقا أو أرملا بدون أولاد، وكل شرطي أن يكون له سكن خاص ولي عليه الوفاء والإخلاص.

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