إطار يريد أن يجمعه القدر بمن تفهمه وتبعث الأمل في حياته

فئة لطالما رحبنا بإنضمامها إلينا في كل مرة من خلال هذا الركن، حيث انه يشرفنا في كل مرة أن نجد لدينا متصلين جدد يبعثون إلينا بما يريدونه من مواصفات وشروط في شريكة الحياة وكلهم أمل على معانقة ما يريدون من حلم في أقرب الأجال، لا تكلّو ولا تملو ، إتصلو بنا وتواصلو ونحن دائما في خدمتكم.

في ثاني إعلان لنا من خلال هذا الركن، إتصل بنا كمال من العاصمة، وهو رجل ناجح في حياته، حيث أنه يشغل منصب إطار مرموق في مؤسسة وطنية، لديه من الأمور الرفاهية من بيت وكماليات ، يريد أن يجمعه القدر والنصيب بمن تفهمه وتبعث الأمل في حياته من بنات بلده الوحيدات القادرات على جعله يحسّ بأن الأمل لازال قائماً لا محالة.

كمال من العاصمة, يشغل منصب إطار في شركة وطنية , يبلغ من العمر 52 سنة مطلق بدون أولاد, يملك مسكن خاص, يبحث عن زوجة صالحة من العاصمة وضواحيها يتراوح سنها مابين 40 و 48 سنة, يقبلها أرملة او مطلقة بولد على الأكثر، ولايهم إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 135509