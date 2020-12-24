إطلاق أرضية رقمية مطلع 2021 تخص لجنة قراءة وإعانة السينما

استقبلت وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة، اليوم الخميس، أعضاء لجنة قراءة وإعانة السينما.

واستمعت خلال هذا اللقاء لتقرير قدمه رئيس اللجنة حول سير عملها طيلة الأشهر الأخيرة، بالإضافة إلى اقتراحاتها وآرائها.

وشددت الوزيرة، خلال اللقاء، على ضرورة دعم ومرافقة الشباب في أعمالهم السينمائية الأولى الحاملة لروح ونظرة جديدتين للمجتمع وتسهيل عملهم،

وأشارت إلى التركيز على #التكوين وإنتاج أعمال تقوم على فكرة التسويق لصورة وتاريخ وتراث الجزائر العريق.

كما كشفت لأعضاء لجنة قراءة وإعانة السينما، عن إطلاق #أرضية_رقميّة مطلع العام الداخل 2021.

وذلك لتسهيل إجراءات منح التراخيص ومساعدة اللجنة في تعاملها مع المشاريع بهدف خلق جسر تواصل وثقة بين السينمائيين ومؤسسات الوزارة.