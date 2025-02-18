إطلاق أسماء شهداء ومجاهدين على عدد من الهياكل التابعة للجيش الوطني الشعبي

تم، اليوم الثلاثاء، إطلاق أسماء عدد من الشهداء والمجاهدين المتوفين على هياكل تابعة للجيش الوطني الشعبي.

وذلك بمناسبة إحياء اليوم الوطني للشهيد المصادف لـ18 فيفري من كل عام.

وفي هذا الصدد، تمت تسمية مركز الفحوصات المتخصصة لمصالح الصحة العسكرية بسيدي بلعباس (الناحية العسكرية الثانية) باسم المجاهدة المتوفاة مولسهول شريفة. فيما سميت المجموعة الإقليمية لحرس السواحل بشرشال (الناحية العسكرية الأولى) باسم الشهيد البطل بن ضيف الله علي.

كما تم إطلاق اسم الشهيد البطل جوادي عمار على المدرسة العليا لأمن الجيش. واسم المجاهد جباري الشريف على وحدة أمن الطرقات للدرك الوطني بتبسة (الناحية العسكرية الخامسة).

وبالناحية العسكرية السادسة, تمت تسمية وحدة المظليين المغاوير باسم المجاهد المتوفى خوتي محمد.

وبذات المناسبة, نظمت المديرية الجهوية للإعلام والاتصال بالناحية العسكرية الخامسة ندوة تاريخية تحت عنوان “معركة جبل مرمورة 28 ماي 1958: شواهد على بطولات الأحرار”.