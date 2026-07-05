إطلاق أسماء شهداء ومجاهدين على منشآت تابعة لوزارة الدفاع الوطني

أُطلقت، اليوم الأحد، أسماء عدد من شهداء ومجاهدي الثورة التحريرية المجيدة على هياكل ومنشآت عسكرية وصحية وتكوينية، بمناسبة إحياء الذكرى الـ64 لعيد الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية. حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وبالمناسبة, تمت تسمية مستشفى الأم والطفل ببني مسوس باسم المجاهد “بشير منتوري”, فيما تمت تسمية مركز الخدمة الوطنية الجزائر باسم المجاهد “إلياس دريش” و ذلك تحت إشراف اللواء قائد الناحية العسكرية الأولى.

وفي ذات الصدد, تمت تسمية المدرسة الوطنية للتكوين شبه الطبي للصحة العسكرية باسم المجاهد “أحمد برادعي” وروضة الأطفال للجيش الوطني الشعبي باسم المجاهد “محمد ولد سالم” و ذلك تحت إشراف اللواء قائد الناحية العسكرية السادسة.

وفي نفس السياق, أطلق اسم المجاهد “محمد ديب” على قسم المنشآت العسكرية بقسنطينة, كما تم تدشين المقر الجديد للقطاع العسكري بقالمة باسم الشهيد “نويوات شويطر عيسي” تحت إشراف اللواء قائد الناحية العسكرية الخامسة.

وفي هذا اليوم الأغر, تمت تسمية المركز الطبي الاجتماعي للجيش الوطني الشعبي بسيدي خويلد بورقلة, باسم المجاهد “فرحات سايح” تحت إشراف اللواء قائد الناحية العسكرية الرابعة.

في ذات المنحى, تمت تسمية الفوج 47 الآلي للتدخل لقيادة الحرس الجمهوري باسم الشهيد “حمود لعروسي”, وذلك تحت إشراف اللواء قائد الحرس الجمهوري.

كما تمت أيضا تسمية كتيبة إسناد باللواء 32 مشاة آلية باسم “الشهيد العرابي براهمي”, تحت إشراف اللواء قائد القطاع العملياتي الأوسط بالناحية العسكرية الثالثة.

ودائما في إطار الاحتفالات المخلدة لعيد الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية, تمت تسمية الفوج 37 التابع للفرقة 40 للمشاة الميكانيكية باسم الشهيد “مسعودي عبد الرحمان “, تحت إشراف اللواء قائد الفرقة بالناحية العسكرية الثالثة, كما تمت تسمية كل من المستودع المركزي لاحتياط الوقود باسم الشهيد “معمر حساني”, ونادي الخدمات الطبية الاجتماعية للجيش الوطني الشعبي بوهران باسم المجاهد “جلول بختي نميش”, تحت إشراف اللواء قائد الناحية العسكرية الثانية.

وإحياء لنفس الذكرى, نظمت عدة نشاطات بكل من مركز الإعلام الجهوي بشار بالناحية العسكرية الثالثة, ومراكز الإعلام الإقليمية بباتنة وسوق أهراس وسطيف, ومركز الإعلام الجهوي قسنطينة بالناحية العسكرية الخامسة.