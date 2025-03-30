إطلاق أشغال إنجاز أكبر محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بغارا جبيلات

أطلقت أشغال إنجاز مشروع أكبر محطة لإنتاج الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية. بسعة 200 ميغاواط بمنطقة غارا جبيلات بولاية تندوف.

وأعطيت إشارة انطلاق أشغال هذه المحطة، التي تتربع على مساحة تفوق 400 هكتار. من قبل السلطات المحلية بتندوف بحضور إطارات مجمع سونلغاز وممثلين عن مؤسسة الإنجاز المتمثلة في الشركة الصينية “سي أر سي سي”.

وتستغل هذه المنشأة التي يرتقب إستلامها في مدة لا تتجاوز 24 شهرا لتأمين الحاجات الطاقوية لمنجم غارا جبيلات. وكذا مصانع المعالجة الأولية التي ستنجز على مستوى المنجم. بالإضافة إلى تموين إحتياجات المدينة المنجمية مستقبلا. و ربط مدينة تندوف عن طريق الشبكة ذات الضغط العالي لضمان التوازن في توزيع الكهرباء بالولاية.

ويعتبر هذا المشروع الذي أختيرت أرضية إنجازه التي تقع بمنتصف الطريق بين مدينة تندوف ومنجم غارا جبيلات. هو الأول من نوعه وطنيا لتوفره على خاصية أساسية تتمثل في نظام التخزين بواسطة بطاريات. بما يسمح الإمداد بطاقة الكهرباء بطريقة مستدامة سيما في الظروف المناخية المضطربة. كما أنها تتميز بتأثيرات إيجابية، منها الحد من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون والتقليل من الوقود الأحفوري. فضلا عن توفيرها فرص عمل عديدة للشباب, حسب البطاقة التقنية للمشروع.

ويأتي تجسيد هذه المحطة لإنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية بتندوف تطبيقا لتعليمات السلطات العليا للبلاد بخصوص تحقيق استراتيجية الانتقال الطاقوي وتطوير الطاقات المتجددة وتنويع مصادرها.

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