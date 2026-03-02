إطلاق أشغال إنجاز محطة جديدة لنزع المعادن بتندوف

أشرف اليوم وزير الري، طه دربال، على إطلاق أشغال إنجاز محطة جديدة لنزع المعادن بسعة 10 آلاف متر مكعب يوميًا بولاية تندوف. بالإضافة إلى مشروع توسعة المحطة القديمة لرفع طاقة إنتاجها من 15 ألف متر مكعب يوميًا إلى 20 ألف متر مكعب يوميًا.

وبإنجاز هذين المشروعين، ستصل القدرة الإنتاجية الإجمالية إلى 30 ألف متر مكعب يوميًا. ما سيسمح بتحسين نوعية المياه المقدمة وضمان خدمة عمومية ذات جودة ترقى إلى تطلعات ساكنة الولاية.

وقد أسدى الوزير جملة من التعليمات المتعلقة بآجال الإنجاز ونوعية الأشغال. مؤكّدًا أن مؤسسات وطنية ذات خبرة وكفاءة هي التي ستتولى إنجاز هذه المشاريع الهيكلية. بما يضمن احترام المعايير التقنية المعتمدة.

كما شدّد على ضرورة الالتزام الصارم بمعايير الجودة وتقليص آجال الإنجاز، قصد إدخال هذه المشاريع حيز الخدمة في أقرب الآجال. حتى يستفيد المواطنون منها، مع مرافقة عجلة التنمية المحلية بهذه الولاية العريقة.

