إطلاق أشغال مشروع محطة لتصفية المياه المستعملة في خنشلة

أشرف والي خنشلة، يوسف محيوت، اليوم الأربعاء، على إطلاق أشغال مشروع إنجاز محطة لتصفية المياه المستعملة ببلدبة بابار.

وقد رافق الوالي، حسب وكالة الأنباء الجزائرية، المدير المحلي للموارد المائية جمال لطرش.

حيث تم إطلاق أشغال إنجاز مشروع وتجهيز محطة تصفية المياه المستعملة ببلدية بابار والذي يدخل ضمن البرنامج التكميلي للتنمية لولاية خنشلة.

وأكد مدير الموارد المائية لطرش خلال تقديمه العرض التقني للمشروع أنه تم تخصيص غلاف مالي بقيمة 2,5 مليار دج. لأجل تجسيد المشروع خلال آجال حددت بـ24 شهرا.

وتستوعب هذه المحطة، أكثر من 2 مليون متر مكعب من المياه المستعملة سنويا لتصفيتها ومعالجتها وفق طرق تقنية حديثة .

والهدف من إنجاز محطة تصفية المياه المستعملة ببلدية بابار هو الحفاظ على البيئة وحماية محيط سد بابار من التلوث واستغلال المياه المصفاة بمنطقة النشاطات لذات البلدية.