إطلاق أقسام تعليمية وتربوية لأبناء الجالية الوطنية بالخارج

أشرف كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، اليوم، بثانوية الرياضيات “محند مخبي” بالجزائر العاصمة، على مراسم الإطلاق الرسمي للأقسام التعليمية والتربوية الموجهة لأبناء الجالية الوطنية بالخارج. في إطار البرنامج الصيفي 2026، وذلك بمعية كل من وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي ووزير الشباب، مصطفى حيداوي.

أوضح كاتب الدولة، أن إطلاق الطبعة الأولى من هذا البرنامج، بمبادرة من وزارة الشؤون الخارجية بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية وبإشراك وزارة الشباب. يندرج في إطار تجسيد توجيهات السلطات العليا للبلاد الرامية إلى توطيد ارتباط الأجيال الصاعدة من أبناء الجالية الوطنية بالخارج بوطنهم الأم. لاسيما من خلال استثمار فترة تواجدهم بأرض الوطن خلال موسم الاصطياف في برامج تربوية وثقافية هادفة.

وأشار في هذا السياق، إلى أن البرنامج سيمتد خلال شهري جويلية وأوت 2026، ويغطي في طبعته الأولى أربع عشرة ولاية. على أن يتم توسيع نطاقه تدريجيا في الدورات المقبلة. كما نوّه بالإقبال الكبير الذي عرفته هذه المبادرة منذ الإعلان عنها. معتبرا ذلك مؤشرا على الاهتمام المتزايد الذي توليه الجالية الوطنية بالخارج لمثل هذه البرامج. بما يستدعي العمل على تطويرها وتعزيزها مستقبلا. مؤكدا في ذات الصدد، حرص وزارة الشؤون الخارجية على إطلاق مبادرات عملية تستجيب لتطلعات أفراد جاليتنا بديار المهجر وتعزز تمسكهم بالهوية الوطنية.

وأكد كاتب الدولة، أنه تم تسخير كافة الإمكانات البشرية والمادية لضمان نجاح هذه المبادرة، وفق برنامج متكامل يجمع بين الأبعاد التعليمية والتربوية والثقافية. بما يتيح للمشاركين فرصة التعرف على تاريخ بلادهم، وتراثها الحضاري. ومقومات هويتها الوطنية وقيمها الأصيلة.

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