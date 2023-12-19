أعلنت مجموعة Ooredoo، شركات الاتصالات الرائدة، اليوم عن إطلاق أكاديمية Ooredoo. المبادرة المبتكرة التي تؤكد التزام المجموعة برعاية المواهب. ودفع عجلة النمو والتكيف بصورة استباقية مع التغييرات المستمرة التي يشهدها القطاع.

وتستند المبادرة إلى نماذج التعليم الحالية التي توفرها المجموعة وتعد استكمالاً لها. وتشمل هذه النماذج أساليب التعلم العملي حول متطلبات العمل. والأساليب التعاونية مثل التدريب والإرشاد. ما يسهم في بناء توجه متكامل لتدريب الموظفين وتطوير مهاراتهم.

كما تنسجم مبادرة أكاديمية Ooredoo مع استراتيجية مجموعة Ooredoo للاستثمار في مواردها البشرية. ومن المقرر أن تصبح الأكاديمية الذراع التعليمي التابع للمجموعة. وستقوم بسد النقص في المهارات المطلوبة وتلبية الاحتياجات المستقبلية للشركة. وبناء مجموعة داخلية من المواهب المتمرسة. بالإضافة إلى ذلك. ستكون الأكاديمية عامل التمكين الأساسي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ودعم أسلوب العمل المتميز للمجموعة. إلى جانب تعزيز ثقافة التعليم المستمر والتميز في الأداء.

كما قالت فاطمة سلطان الكواري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة Ooredoo: “يؤدي التعليم وتطوير المهارات دوراً حيوياً في دفع عجلة النمو والابتكار. وذلك في حقبة تشهد تطورات تقنية متسارعة وتغييرات متواصلة في القطاع. وتسلط أكاديمية Ooredooالضوء على التزامنا الراسخ بتزويد الموظفين بالمهارات والمعارف التي يحتاجونها لتحقيق النمو والازدهار في عالم اليوم دائم التغير”.

التطوير المستمر لتعزيز النجاح

يكمن الهدف الرئيسي لأكاديمية Ooredoo في تصميم برامج تعليم وتطوير قابلة للتحسين المستمر في المجموعة وشركاتها العاملة. وتهدف قابلية التطوير والتحسين إلى زيادة كفاءة العمليات والتكاليف إلى أقصى حد ممكن. وضمان الاستمرارية، وتوفير التعليم النوعي لجميع المتعلمين.

كما تقدم أكاديمية Ooredooحالياً دورات تغطي المجالات الرقمية والتكنولوجيا والأعمال والمشتريات والمالية والموارد البشرية. وتطوير القادة وغير ذلك من المجالات المتخصصة والعامة. ويمكن للموظفين التسجيل فيها بسهولة ووفقاً للأوقات التي تناسبهم.