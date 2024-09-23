إطلاق أندرويد 14 على أجهزة ستريم “Google TV”

أعلنت ستريم عن إطلاق تحديث اندرويد 14 على تلفزيونتها Google TV، بالانتقال من إصدار أندرويد 11 إلى أندرويد 14، في سابقة هي الأولى من نوعها في الجزائر.

ويضع هذا الإطلاقـ، ستريم، ضمن الخمسة الأوائل في أوروبا، ويعكس وضعها الحصري مع غوغل والتزامها بتقديم أحدث التقنيات لمستخدميها.

وتفتخر ستريم، وهي من بين الشركات الرائدة في سوق التلفزيونات الجزائري. بالإعلان عن الإطلاق الحصري لاخر تحديثات أندرويد 14 على موديلاتها من تلفزيونات (2K)FHD.

وسيتوفر هذا التحديث قريبًا على نسخ UHD (4K)، مما يعزز التزامها بتقديم منتجات مبتكرة وعالية الجودة لزبائنها.

وبفضل أندرويد 14، سيتمتع مستخدمو تلفزيونات ستريم بتجربة مستخدم محسّنة، مع أداء أفضل، واجهة أكثر سلاسة، وأمان أكبر.

ويُعد هذا التحديث نقطة تحول في التحسين المستمر لمنتجاتها. حيث يتماشى مع أحدث التقنيات العالمية مع تلبية الاحتياجات الخاصة لسوقنا المحلي.

هذا وتواصل ستريم التزامها بالتميز والابتكار، سواء في السوق الوطنية أو الدولي. من خلال تقديم منتجات تلبي توقعات المستهلكين الأكثر تطلبًا.

ولمعرفة الإصدارات المعنية بهذا التحديث، يرجى الاتصال بخدمة العملاء على الرقم التالي: 41 28 01 0560.