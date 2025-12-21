إطلاق أوامر دفع الشطر الأول لمكتتبي عدل 3

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره” عدل” الوطنية عدل أوامر دفع الشطر الأول لفائدة مكتتبي برنامج”عدل 3″في مرحلتها الأولى (50%)

ويأتي هذا الإجراء بعد استكمال المراحل الإدارية والتقنية اللازمة، حيث سيتلقى المكتتبون المعنيون إشعارات. تمكّنهم من الشروع في تسديد الشطر الأول. وفق الآجال والإجراءات المحددة، عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وأكدت المصالح المختصة أن العملية تتم تدريجيًا. مع الحرص على ضمان الشفافية وحسن التنظيم، داعية المكتتبين إلى متابعة حساباتهم عبر المنصة الرقمية لوكالة “عدل” والالتزام بالتعليمات المعلنة.

هذا، و نشرت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، اليوم الأحد، فيديو توضيحي حول طريقة الدفع الالكتروني لأشطر عدل 3. عن طريق المنصة الالكترونية.

وحسب الفيديو، يتم خطوة أولى الولوج إلى منصة www.aadl.dz ثم الدخول في فضاء المكتب عدل 3. ليتم بعدها إدخال إسم المستخدم وكلمة المرور.