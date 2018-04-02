إطلاق أول «بارمي» بيومتري وتسديد «البروسيات» إلكترونيا

اتفاقية بين الداخلية ووزارة البريد لتسليم البطاقات البيومترية في المنازل

تزويد البلديات بقارئات الوثائق البيومترية شهر ماي المقبل

وزارة الداخلية ستصدر مليون رخصة بيومترية هذه السنة

تسليم أول بطاقة إلكترونية لتسجيل المركبات «بطاقة رمادية» سبتمبر المقبل

ستصدر وزارة الداخلية والجماعات المحلية حتى نهاية السنة الجارية، مليون رخصة سياقة إلكترونية بيومترية عبر مختلف بلديات الجزائر، حيث سيتم وقف العمل نهائيا برخصة السياقة الورقية خلال سنة 2021 أو 2022 على الأكثر، بعد تغيير كل الرخص «الورقية» إلى بيومترية وتسليمها لأصحابها.

وأعطى وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أمس، إشارة انطلاق تسليم والعمل رسميا برخصة السياقة البيومترية، كما كشف عن اتفاقية تم إبرامها مع وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال من أجل إيصال البطاقات البيومترية على غرار بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر وكذا رخصة السياقة إلى مقر إقامة صاحبها، حيث يكون على طالب البطاقة فقط تقديم الطلب عبر الأنترنت.

وقال بدوي إن رخصة السياقة البيومترية هي إصدار جزائري 100 من المئة، حيث تم إطلاق، أمس، عملية استصدار هذه الرخص البيومترية عبر 4 بلديات نموذجية بالعاصمة، وهي القبة والدار البيضاء والجزائر الوسطى وبابا حسن، في انتظار انطلاق العملية عبر كل بلديات العاصمة، قبل نهاية شهر جوان المقبل، وتعميمها عبر كل بلديات الوطن قبل نهاية 2018، حتى يتم تزويد كل البلديات بالشبابيك الإلكترونية.

وكشف وزير الداخلية عن الشروع قريبا في تسديد الغرامات المالية المترتبة عن المخالفات المرورية إلكترونيا عبر نظام إلكتروني تسهر الحكومة على تجسيده، حيث ستتولى عملية التنفيذ العملياتي له المندوبية الوطنية للأمن في الطرق تحت إشراف وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أين ستنطلق العملية الأولى لتزويد البلديات بالقارئات الإلكترونية لبطاقة التعريف الوطنية ورخصة السياقة البيومتريتين، شهر ماي المقبل.

وأضاف بدوي بأنه سيتم إطلاق أول بطاقة إلكترونية لتسجيل المركبات، شهر سبتمبر المقبل، وهي رابع بطاقة بيومترية يتم إطلاقها قبل الوصول إلى بلدية إلكترونية عصرية مزودة بأحدث التقنيات والأنظمة المعلوماتية، قبل الذهاب إلى مرحلة أخرى هي تقديم هذه الخدمات الإلكترونية انطلاقا من الهواتف الذكية، حيث سيكون في إمكان المواطن الاستفادة من كل الخدمات التي توفرها الإدارة العمومية عبر بوابة إلكترونية للهواتف الذكية قريبا.

واعتبر بدوي بأن رخصة السياقة البيومترية كفيلة بالقضاء أو التخفيف من حدة حوادث المرور التي تحصد سنويا أرواح 4 آلاف شخص وتكبد الدولة خسائر تصل إلى 100 مليار دينار خلال نفس الفترة.

وفي سياق ذي صلة، كشف الوزير عن إطلاق مناقصة دولية قريبا من أجل تشجيع الشراكة مع المؤسسات الصغيرة للاستثمار في كل ما له علاقة بالجانب البيومتري الإلكتروني، على غرار قارئات البطاقات البيومترية وغيرها، مما له علاقة بالتكنولوجيات الحديثة بغرض نقل التكنولوجيا إلى الجزائر والاستثمار بها.