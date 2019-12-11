أعلنت الإعلامية الجزائرية، فرح ياسمين، عن إطلاق أول برنامج جزائري يبث على قناة عربية، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي.
وكتبت فرح ياسمين: “الموسم الثاني من برنامجي “عالواب مع فرح ياسمين”، سوف يكون حصريا على تلفزيون “الآن”.. عن قريب جدا”.
وأضافت الإعلامية، أن برنامجها سيكون أول برنامج جزائري يبث على قناة عربية.
ووعدت فرح ياسمين الجمهور، بأن الموسم الثاني من برنامجها، سيحمل فقرات جديدة ومحتوى أقوى.
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و عدناااااا 💥💥💥 . الموسم الثاني من برنامجي #عالواب_مع_فرح_ياسمين رح يكون حصريا على تلفزيون #الآن @alaantv عن قريييييب جدا 🤗🤗📺…. . فقرات جديدة و محتوى اقوى …. . ان شاء الله نكون قد دعمكم و حبكم وين ما كنتو 😘😘. . امن بنفسك و بافكارك ديما … ديمااااا😘 . 🚨🚨من الأسماء لي حايبين تكون معانا ؟ . #farahyasmine #فرح_ياسمين .#alaantv #عيش_الآن #تلفزيون_الآن . #dubai #mydubai #مدينة_دبي_للاعلام #tv #tvshow #tvhost #alaantv #dubaimediacity #اعلام #اعلاميات #مذيعة #مذيعات # في_الواب_مع_فرح_ياسمين# #soon
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