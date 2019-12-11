أعلنت الإعلامية الجزائرية، فرح ياسمين، عن إطلاق أول برنامج جزائري يبث على قناة عربية، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي.

وكتبت فرح ياسمين: “الموسم الثاني من برنامجي “عالواب مع فرح ياسمين”، سوف يكون حصريا على تلفزيون “الآن”.. عن قريب جدا”.

وأضافت الإعلامية، أن برنامجها سيكون أول برنامج جزائري يبث على قناة عربية.

ووعدت فرح ياسمين الجمهور، بأن الموسم الثاني من برنامجها، سيحمل فقرات جديدة ومحتوى أقوى.