إطلاق أول تطبيق إلكتروني للمكتبات بأدرار

أطلق اليوم الأحد، أول تطبيق إلكتروني، في الجزائر، للمكتبات العمومية للمطالعة والولوج إلى عالم الوثائقيات والبحث المكتبي، وذلك بالمكتبة العمومية بأدرار.

وقد أطلق التطبيق، خلال ملتقى وطني، حول تكنولوجيا المعلومات و الإتصال بالمكتبات العمومية.

وعرضت التطبيقة الإلكترونية، بنظام أندرويد، حيث تم التعريف بها كأداة رقمية تساهم في ترقية الخدمة الإلكترونية للمكتبة من حيث الولوج، والإستعارة، والمطالعة.

ويعد هذا الإبتكار المعلوماتي، ثمرة جهود طاقم هندسي محلي، من المكتبة العمومية للمطالعة بالولاية، في مجال الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات والإتصال الإلكترونية المستخدمة في ترقية خدمات المكتبة.

التطبيق، جعل من المكتبة قبلة لعديد الرواد من الطلبة والباحثين في مختلف المجالات العلمية، يهدف إلى مواكبة التطورات الحديثة في مجال الرقمنة.