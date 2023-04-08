إطلاق أول تطبيق خاص بالصفقات العمومية هذه السنة

سيطرح صندوق ضمان الصفقات العمومية، أول تطبيق مجاني خاص بالصفقات العمومية خلال السداسي الثاني من العام الجاري.

وقال المدير العام لصندوق ضمان الصفقات العمومية، وليد ناصري، أن هذا التطبيق الموجه الى المهتمين أو الشركاء الاقتصاديين.

وسيمكن هذا التطبيق، هؤلاء، من الاطلاع على مشاريعهم مع إمكانية التسجيل الالكتروني،و تحميل الوثائق. وفتح حساب شخصي والاطلاع على المستحقات بالإضافة إلى مزايا أخرى.

كما يعمل الصندوق حاليا على تطوير موقعه الالكتروني الحالي الذي يمكن مختلف المؤسسات الراغبة في الحصول على منتجات الصندوق. من الاطلاع على كافة الشروط والوثائق اللازمة الخاصة بإعداد ملف يتم دراسته عن بعد.

وتغني هذه الإجراءات المؤسسات عن مشقة التنقل إلى المديريات والفروع التابعة للصندوق. إلا في حالة قبول الملف والإمضاء على عقد الكفالة او التسبيق.

وعن حصيلة الصندوق، أوضح ناصري، بأن هذه الهيئة العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي، منحت قرابة 65 ألف كفالة بقيمة 936 مليار دج، للمؤسسات المستفيدة من مشاريع عمومية منذ انشائها في 1998 الى غاية نهاية 2022.

و أضاف أن الصندوق منح أيضا قرابة 10 آلاف تسبيق مالي، لأصحاب المشاريع العمومية التنموية. بقيمة 236 مليار دج لإنجاز مشاريعهم، منذ بداية منح التسبيقات في 2006 إلى نهاية 2022.

ويتعامل الصندوق مع أزيد من 7000 مؤسسة عمومية وخاصة من الحجم الكبير، المتوسط والصغير. حيث تمثل المؤسسات الخاصة حوالي 80 بالمائة من اجمالي المؤسسات.

يذكر أن صندوق ضمان الصفقات العمومية مؤسسة عمومية تحت وصاية وزارة المالية لديها 4 مديريات جهوية و03 فروع موزعة عبر البلاد.