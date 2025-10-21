إطلاق أول تكوين ماستر في أنظمة التحكم والتشويش على الطائرات المسيرة

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا باب الزوار، على إطلاق تكوين ماستر في التحكم والتشويش على المسيرات، بمرافقة المدرسة الوطنية العليا للأنظمة المستقلة.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي، تهدف هذه العملية لتكوين إطارات جزائرية ومهندسين تتحكم في تكنولوجيا الطائرات بدون طيار حيث تصمم وتطور أنظمة ذكية ترصد وتحلل وتتحكم في المسيرات بالذكاء الاصطناعي والإلكترونيك الدفاعية.