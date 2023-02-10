إطلاق أول دار للذكاء الإصطناعي بجامعة الجزائر 1

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، على إطلاق أول دار للذكاء الإصطناعي بجامعة الجزائر1 “بن يوسف بن خدة”. في إطار تعميم هذه التجربة على جل المؤسسات الجامعية عبر الوطن.

وأشار بداري، إلى أن تدشين أول دار للذكاء الإصطناعي يأتي تجسيدا لمبدأ تخصيص 2023 سنة للذكاء الاصطناعي وتعميم هذا المسعى على جل المؤسسات الجامعية. مضيفا أن دار الذكاء الإصطناعي ستساهم في تعزيز دور الجزائر في هذا المجال. مؤكدا على ضرورة إشراك الطلبة والمبدعين وأصحاب الإبتكار في هذا المسعى.

من جهته شدّد ياسين المهدي وليد على أهمية تأطير حاملي الشهادات في مجال الذكاء الإصطناعي وتمكينهم من تجسيد مشاريعهم بما يعود بالمنفعة على الاقتصاد الوطني. داعيا الى تحفيز المفكرين والمبدعين من أًصحاب المشاريع.

وجدد بنفس المناسبة استعداد وزارته لمرافقة وتشجيع أصحاب المؤسسات الناشئة. من خلال تأطيرهم عبر حاضنات الأعمال ومنحهم تسهيلات ضريبية لتمكينهم من الولوج إلى السوق.

من جهته، ثمن رئيس جامعة الجزائر1، فارس مختاري، إطلاق أول دار للذكاء الاصطناعي التي تشهد مشاركة 13 جامعة وعرض 40 مشروعا.