إطلاق أول صندوق استثماري جامعي برأس مال المخاطر

أعلن رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة الابتكار وحاضنات الأعمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، البروفيسور أحمد مير. عن الإطلاق الرسمي لأول صندوق لتسيير صناديق الاستثمار برأس مال المخاطر في الجزائر غدا الإثنين.

وأوضح البروفيسور مير خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، ان الاحتفالية ستحتضنها كلية الإعلام. وبمبادرة من جامعة الجزائر 3 وثلاث مؤسسات فرعية تابعة لها. وبحضور وزيري التعليم العالي والمالية. مضيفا أن هذا الصندوق يعد الأول من نوعه في الجزائر. كونه لا ينبثق عن قطاع اقتصادي أو مستثمرين من القطاعين العام أو الخاص. بل يأتي بمبادرة مباشرة من قطاع التعليم العالي، في تجسيد عملي للدور الاقتصادي الجديد للجامعة الجزائرية. انسجاما مع التزامات برنامج رئيس الجمهورية في عهدته الثانية والأولى تحت شعار “الجامعة قاطرة التنمية الاقتصادية”.

كما أكد المتحدث أن الجامعة الجزائرية شهدت منذ عام 2022 تحولا نوعيا نحو ما يعرف بـ”جامعة الجيل الرابع” أو “الجامعة المتصلة”. التي لا تكتفي بتكوين الموارد البشرية وتأهيلها، بل تسهم أيضا في تغذية الإقتصاد الوطني عبر المؤسسات الناشئة والشركات المنبثقة عن البحث العلمي.

وأشار المتحدث، إلى أن أن الجامعة الجزائرية واصلت أداء دورها الأكاديمي التقليدي في التكوين ومنح الشهادات، غير أنها انتقلت إلى مرحلة أكثر تقدمًا. على غرار الجامعات العالمية العريقة، من خلال تكريس بعدها الاقتصادي. موضحا أن الطالب لم يعد يكوّن ليكون باحثًا عن منصب عمل فحسب، بل ليصبح رائد أعمال ومنشئا للثروة عبر مشاريع مبتكرة ومؤسسات مصغرة.

واعتبر رئيس اللجنة الوطنية أن استحداث صندوق لتسيير صناديق الاستثمار برأس مال مخاطر يمثل سابقة في الجامعة الجزائرية، وربما على مستوى الجامعات العربية والإفريقية. باستثناء بعض التجارب المحدودة. بالملكة العربية السعودية. مؤكدا أن المبادرة تستلهم نماذج جامعات عالمية مرموقة مثل جامعة كامبريدج وجامعة ستانفورد وجامعة كاليفورنيا. التي تعتمد آليات تمويل مبتكرة لدعم المشاريع التكنولوجية الناشئة.

