تم, بعين مليلة بولاية أم البواقي, إطلاق أول عملية تصدير لبطاريات السيارات المصنعة محليا نحو الكاميرون. في إطار شراكة صناعية بين شركتي “ستيلانتيس الجزائر” و “فابكوم”. ضمن خطوة تعكس توجه المتعاملين الصناعيين نحو تعزيز لصادرات خارج المحروقات.

وأشرف على إعطاء إشارة انطلاق هذه العملية والي أم البواقي, بن عبد الله شايب الدور, رفقة السلطات المحلية المدنية والعسكرية. وكذا مسؤولي شركتي “فابكوم” المختصة في صناعة البطاريات و “ستيلانتيس الجزائر”. وذلك على مستوى وحدة الإنتاج التابعة لشركة فابكوم بعين مليلة.

وفي تصريح للصحافة, أفاد المدير العام لستيلانتيس الجزائر, محمد سليم رمضاني, بأن “إطلاق أول عملية تصدير للبطاريات المصنعة محليا نحو الكاميرون يعكس كفاءة الشركاء الصناعيين الجزائريين وجودة المنتوج. وكذا الطموح المنشود لبناء منظومة صناعية في قطاع السيارات منفتحة على الأسواق الإفريقية والدولية”.

و أضاف ذات المسؤول بأن ستيلانتيس الجزائر “تفخر اليوم برؤية منتوج جزائري يتوجه نحو الأسواق الإفريقية. في خطوة تمهد الطريق لمشاريع وعمليات تصنيع أخرى مستقبلا”. مشيرا إلى أن المشاركة الأخيرة في المعرض الخاص بالمنتجات و الخدمات الجزائرية في نواكشوط (موريتانيا) مكنت المؤسسة من إجراء اتصالات أولى مع زبائن. جدد في ذات البلد و كذا في السنغال, كوت ديفوار ودول إفريقية أخرى.

من جهته, أوضح المدير التنفيذي لشركة فابكوم, خالد عطية, بأن هذه العملية تعد “الأولى من نوعها في مجال تصدير بطاريات السيارات المصنعة في الجزائر نحو الخارج”. مبرزا أنها تمت في إطار اتفاق مع ستيلانتيس الجزائر, وتعكس “جودة المنتوج الوطني. المصنع بأياد محلية وبخبرات جزائرية 100 بالمائة”.

كما أبرز بأن ذات الشركة تتوفر على عروض أخرى وتعمل, في إطار شراكاتها الصناعية. على توسيع عمليات التصدير نحو دول مجاورة وأسواق أوروبية. لافتا إلى أن هذه الديناميكية تندرج ضمن توجه الدولة الرامي إلى ترقية الصادرات خارج المحروقات.

للإشارة, نظم القائمون على العملية زيارة لوحدة الإنتاج التابعة لشركة “فابكوم”, حيث تم الاطلاع على مختلف مراحل تصنيع بطاريات السيارات. و ذلك عقب ندوة صحفية تم خلالها عرض مؤهلات وإمكانيات المؤسستين في مجال التصنيع والتصدير. لا سيما ما تعلق بالمناولة الصناعية وآفاق تسويق المنتوج الوطني في الأسواق الخارجية.