إطلاق أول عنقود للمؤسسات الناشئة في مجالي الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، رفقة وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغّرة، نور الدين واضح، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، اليوم السبت، بالقطب العلمي والتكنولوجي الشهيد عبد الحفيظ إحدادن سيدي عبد الله، على إطلاق أول عنقود للمؤسسات الناشئة في الجزائر في مجالي الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

يُعد هذا الحدث خطوة نوعية في مسار بناء منظومة وطنية متكاملة للابتكار، حيث يجسد التوجه الجديد للدولة. نحو هيكلة النسيج المقاولاتي المبتكر عبر آليات التجميع (Clusters)، بما يعزز من تنافسية المؤسسات الناشئة. ويرفع من قدرتها على خلق القيمة.

كما يأتي إطلاق هذا العنقود تجسيدًا لمضامين القرار الوزاري المشترك المحدد لكيفيات إنشاء وتنظيم تجمعات. المؤسسات الناشئة، وفي إطار تعزيز التكامل بين الجامعة، البحث العلمي، والمؤسسة الاقتصادية. بما يسمح بتسريع تحويل المشاريع المبتكرة إلى مؤسسات اقتصادية ذات أثر. ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون بين مختلف الفاعلين في منظومة الابتكار.

