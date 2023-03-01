إطلاق أول مخبر للبحث في الدراسات الأمازيغية

أطلقت جامعة “عبد الرحمن ميرة” ببجاية النسخة الأمازيغية لموقعها الإلكتروني موازاة مع إنشاء مخبر للبحث في الدراسات الأمازيغية بحضور الأمين العام للمحافظة السامية للامازيغية، سي الهاشمي عصاد.

وأكد عصاد بالمناسبة أن الأمر يتعلق ب”عملين مشتركين للنهوض بالبعد الأمازيغي وإدماجه في النطاق المؤسساتي. معربا عن “فخره” ب”هاتين اللبنتين الجديدتين في درب ترقية الأمازيغية “. واصفا العملية ب”المثال والتجربة اللتان تستحقان التعميم على كافة جامعات الوطن”.

وأضاف ذات المسؤول أن هذا المخبر الجديد “سيوفر فرصا في مجال تعزيز و التكفل بالقضايا العلمية المهمة في الأمازيغية”. مشيرا إلى أن هذا المخبر سيشكل إضافة لهياكل أخرى موجودة في الميدان. على غرار المركز الوطني للبحث في اللغة والثقافة الأمازيغية وقسم اللغة والثقافة الأمازيغية وقسم الترجمة. حيث سيساهم في خلق ديناميكية خاصة في ترقية هذه اللغة الوطنية.