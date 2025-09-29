أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إطلاق أول مدرسة دكتوراه وطنية في الإعلام الآلي الكمي، حسب ما أعلنه وزير القطاع عبر صفحته على فايسبوك.

وأوضح الوزير، كمال بداري، أن إطلاق هذه المدرسة هو خطوة استراتيجية في مجال تكنلوجي واعد، من شأنه أن يحدث تحوّلًا عميقا في الحوسبة والخوارزميات ومعالجة المعلومات.

وتشمل تطبيقات هذا التخصص قطاعات حيوية مثل الصحة، الفلاحة، الطاقة، الأمن السيبراني، المالية، النقل والصناعة.

وتهدف الجزائر، من خلال هذا المشروع، إلى تكوين كفاءات عالية المستوى. وتحفيز البحث والابتكار، وتعزيز سيادتها العلمية والتكنولوجية،

كما كشف الوزير، عن فتح 27 مقعدا بيداغوجيا بعنوان السنة الجامعية 2025-2026. موزعة على خمس مؤسسات جامعية.

وتودع طلبات الترشح إلكترونيا من الفترة 2 إلى 13 أكتوبر 2025، عبر الرابط التالي :

https://progres.mesrs.dz/doctorat_info_quabtique

وتجرى مسابقة الالتحاق بجامعة سطيف 1، يوم 8 نوفمبر 2025. وهي مخصصة حصريا للطلبة المتخرجين من شعبة الإعلام الآلي على المستوى الوطني.