إطلاق أول مشروع جزائري لإنتاج الجمبري عالي الجودة في غليزان

قال مجيد عبعوب، أنه تم إطلاق أول مشروع جزائري لإنتاج الجمبري ويتربع على مساحة 18 هكتار. بمنطقة واد رهيو بولاية غليزان.

وأضاف صاحب المشروع عبعوب، في تصريح لـ “وأج”، أن هذا المشروع يعتبر أول إستثمار منجز من طرف شركة جزائرية خاصة لغرض التسويق التجاري للجمبري عالي الجودة. منتج باستخدام الأساليب والتقنيات العضوية، بعد المشاريع النموذجية المنجزة من طرف قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية. لغرض البحث والتطوير، في كل من ولايات ورقلة وسكيكدة. والتي مهدت الطريق لمثل هذا النوع من المشاريع.

وأشار جعبوب، إلى أن الإستثمار يتمثل في مزرعة لإنتاج الجمبري من نوع “فانامي” “ذو الأرجل البيضاء”. المعروف عالميا في شعبة تربية القشريات. مبرزا أن المشروع المنجز على مستوى محيط مرجة سيدي عابد في واد رهيو بولاية غليزان يتربع على مساحة 18 هكتار. بطاقة إنتاج نهائية تصل لـ 1.000 طن يتم بلوغها تدريجيا بعد ثلاث سنوات من النشاط.

كما أكد المستثمر أن المشروع يعتبر مبادرة جزائرية بنسبة 100 بالمائة من حيث إنجاز الدراسة التي تمت من طرف مكتب دراسات جزائري. موضحا أنها خضعت للمراجعة والتأشير من طرف المركز الوطني للبحث وتنمية الصيد البحري وتربية المائيات سنة 2019.

كما تطمح المؤسسة، صاحبة المشروع، إلى توسيع هذا النوع من المشاريع إلى ولايات أخرى، بعد دخوله حيز الإنتاج، مع بحث خطط للتصدير نحو عدة دول. وبغرض نقل التكنولوجيا والخبرة وتكوين الموارد البشرية الجزائرية، تعاقدت المؤسسة الجزائرية “أكوا كونتينونتال”، صاحبة المشروع، مع مؤسسة أمريكية متخصصة في المفرخات والمزارع بهدف مناولة إنجاز المفرخ ونقل التقنية وتكوين فريق عمل جزائري للمشروع، لمدة سنة واحدة. كما تعاقدت مع شركة كورية جنوبية لتجهيز وتصميم هياكل مراحل التسمين مع نقل تقنيات “البيوميميكري” أيضا وتكوين الأطقم الجزائرية، لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور