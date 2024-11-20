أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، بجامعة الدكتور مولاي الطاهر لسعيدة، على إطلاق أول نظام جزائري لتشغيل الحواسيب “توزيعة لينكس” باستعمال الأنظمة الحرة والمفتوحة.

و في كلمة له بالمناسبة، أشار الوزير إلى أن هذا النظام البرمجي الجزائري 100 بالمائة. يعتبر ثمرة مجهود لطلبة وباحثين جامعيين متخصصين في مجال البرمجيات يمثلون مختلف المؤسسات الجامعية الجزائرية.

و أضاف “أن استحداث نظام +توزيعة لينكس+ الجزائري، الذي يجمع بين سهولة الاستخدام و الأمان. سيساهم في تحسين أداء أنظمة التشغيل لحواسيبنا سيما تحصين و تأمين نظام معلوماتنا”. مبرزا أن “ذلك سيسمح بإرساء اقتصاد تكنولوجي مفتوح للجزائر”.

وذكر بداري أن “هذا النظام المتعلق بتشغيل الحواسيب يعتبر نواة ستسمح أيضا باستحداث العشرات. من المؤسسات الناشئة في مجال البرمجيات”.

كما ثمن بالمناسبة مجهودات جامعة الدكتور مولاي الطاهر لسعيدة، التي اعتبرها نموذجا يحتذى به. للتقدم و العلم و الابتكار.

وأشرف الوزير أيضا على تكريم ثلاثة فرق أوائل من الطلبة الفائزين في المسابقة الوطنية الأولى. لإنشاء نظام التشغيل للحواسيب الجزائري “توزيعة لينكس”، المنظمة من طرف جامعة سعيدة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للبرمجيات الحرة والمفتوحة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وعرفت هذه المسابقة، التي تواصلت فعالياتها على مدار ثلاثة أيام بجامعة سعيدة، مشاركة عشرة فرق، حيث يضم كل فريق أربعة طلبة من مختلف جامعات الوطن.

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