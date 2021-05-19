أشرف وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الأربعاء، عن إطلاق أول نموذج تجريبي لمستشفى رقمي في الجزائر.

وأعلن وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، رسميا إطلاق أرضية رقمية، تتضمن قاعدة بيانات تحمل الملف الطبي الالكتروني للمريض.

وقال الوزير إن هذا المستشفى هو النموذج الرقمي الأول، ويدخل في إطار برنامج تطوير المنظومة الصحية.

ويرمي إلى منظومة صحية ناجعة لصحة المواطن، وايضا من أجل التغيير الذي دعا إليه مستخدمو الصحة وفعاليات المجتمع المدني.

وأشار بن بوزيد أن الوزارة أصدرت توجيهات حاسمة لكل مسؤولي الهياكل الصحية، من أجل تبسيط الإجراءات الإدارية.

وكشف وزير الصحة، عن إطلاق أول نموذج لعلاج بطاقة العلاج في مستشفى رقمي.

وأشار أنه سيتم تحديث بطاقة العلاج، حيث ستضفي الأرضية الرقمية النجاعة في عقلنة وترشيد نفقات العلاج.