إطلاق أول ورشة ضمن برنامج FIFA Football for Schools في الجزائر بتلمسان

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن انطلاق أول ورشة تكوينية في الجزائر ضمن برنامج FIFA Football for Schools.

وذلك يوم الثلاثاء 7 أفريل بالمركز التقني الجهوي الجديد لمدينة تلمسان.

وقد أشرف على افتتاح هذه الدورة، كريم قاصد، رئيس قسم التكوين بالمديرية الفنية الوطنية. بحضور علاء الدين عيساني، المكلف بالتنظيم الرياضي وكرة القدم المدرسية، إلى جانب ممثلين عن الاتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية.

وتشهد هذه الورشة مشاركة 30 أستاذًا في التربية البدنية من مختلف ولايات الوطن، من بينهم 15 أستاذة. على مدار ثلاثة أيام، تحت تأطير خبراء معتمدين من الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث يجمع البرنامج بين المحاضرات النظرية والتطبيقات الميدانية.

ويهدف برنامج FIFA Football for Schools إلى إدماج كرة القدم ضمن المنظومة التربوية. واستغلالها بوصفها وسيلةً تعليمية تساهم في تطوير المهارات البدنية والذهنية للتلاميذ. إلى جانب ترسيخ قيم المواطنة، الاحترام، وروح الفريق.