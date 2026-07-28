إطلاق أوّل عملية لتصدير المكيفات الهوائية المتنقلة إلى إسبانيا

أشرف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، رفقة والي ولاية برج بوعريريج، بالقاعدة اللوجيستية لكوندور على إطلاق أول عملية لتصدير المكيفات الهوائية المتنقلة إلى أوروبا، وتحديدًا إلى إسبانيا. تنفيذا لأول طلبية تجارية صادرة عن مراكز الشراء الأوروبية الكبرى لهذا النوع من المكيفات.

كما أشرف بالمناسبة على تصدير مكيفات هوائية ثابتة من نوع “سبليت” إلى الجمهورية التونسية. ضمن شحنة إجمالية تضم 46 حاوية.

وأكد الوزير، أن هذه النتائج تجسد ثمار السياسة الاقتصادية لرئيس الجمهورية في دعم الإنتاج الوطني. وتشجيع الاستثمار الصناعي، ومرافقة المصدرين، والتي بدأت تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع. مشددًا على أن القطاع سيواصل العمل على توسيع حضور المنتجات الجزائرية في مختلف الأسواق الدولية. مع التركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، بما يساهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة “صنع في الجزائر” عالميًا.

وأشار الوزير، إلى أن مراكز الشراء الكبرى في أوروبا أصبحت اليوم تعتمد على المنتوج الجزائري. وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في قدرات المؤسسات الصناعية الوطنية. مضيفًا أنه تم، إلى غاية اليوم، تسجيل طلبات تصدير تفوق 250 ألف وحدة من المكيفات الهوائية المتنقلة من طرف المتعامل الاقتصادي “كوندور”. وهو ما يؤكد حجم الفرص الواعدة التي يتيحها السوق الأوروبي أمام المنتج الجزائري.

كما أوضح أن هذه العملية ليست مجرد تصدير لمنتوج صناعي، بل هي رسالة واضحة تؤكد أن الصناعة الجزائرية أصبحت قادرة على ولوج الأسواق الدولية الأكثر تنافسية. بعد أن أثبتت منتجاتها مطابقتها للمعايير والمواصفات الأوروبية من حيث الجودة والسلامة والأداء.

وأضاف، أن من أبرز المزايا التنافسية التي يتمتع بها المنتوج الجزائري القرب الجغرافي، حيث لا تستغرق عملية الشحن نحو أوروبا سوى يومين بحراً. مقارنة بالمدد الطويلة التي تستغرقها الواردات القادمة من الأسواق الآسيوية، وهو ما يمنح المصدرين الجزائريين أفضلية حقيقية من حيث سرعة التسليم. وخفض تكاليف النقل.

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