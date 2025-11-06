إطلاق إجراء جديد لتسهيل فحص مطابقة المركبات

أعلنت وزارة المحروقات والمناجم، أن بإمكان المواطنين القاطنين بولاية الجزائر، ابتداء من اليوم الخميس، تقديم مركباتهم لفحص المطابقة. وهذا على مستوى إحدى الولايات المجاورة: بومرداس، تيبازة أو المدية. وذلك تطبيقا لأحكام التعليمة الوزارية المشتركة بين وزارة المحروقات والمناجم ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، المتعلقة بتوسيع صلاحيات مهندسي المناجم في هذه الولايات.

ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين ظروف استقبال المواطنين وتخفيف الضغط على مصالح المناجم بولاية الجزائر. من خلال توزيع أفضل لحجم العمل وضمان معالجة أسرع للملفات، في إطار من الشفافية والانسيابية.

ويمكن للمواطنين الراغبين في إجراء فحص مطابقة مركباتهم التوجه إلى مصلحة المناجم بإحدى الولايات المذكورة أعلاه. مصحوبين بالملف الكامل للسيارة وبـ شهادة إقامة صادرة عن إحدى بلديات ولاية الجزائر.

وبعد إتمام عملية الفحص واستلام محضر المطابقة (الملحق رقم 1). يودع الملف النهائي لدى بلدية الإقامة بولاية الجزائر من أجل إتمام إجراءات التسجيل (الترقيم).

وتندرج هذه المبادرة في إطار توسيع صلاحيات مهندسي المناجم على مستوى الولايات المجاورة للعاصمة. بما يسمح بتحقيق خدمة عمومية فعالة وميسرة، واستجابةً لتطلعات المواطنين نحو إدارة عصرية وسريعة.

كما تأتي هذه الخطوة مكملة للمشاريع الرقمية الحديثة التي أطلقتها الوزارة، على غرار المنصة الإلكترونية “مركبتي DZ”. الخاصة بحجز مواعيد فحص المطابقة عبر الإنترنت. والتي تتيح للمواطنين إمكانية حجز موعد إلكترونيًا والاطلاع على الوثائق المطلوبة بكل سهولة. في إطار الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي التي يقودها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. لتحديث المرفق العام وتحسين جودة الخدمات.

ولمزيد من المعلومات حول الإجراءات أو لحجز موعد فحص المطابقة إلكترونيًا، يمكنكم زيارة المنصة الرقمية عبر الرابط التالي :

https://markabatidz.energy.gov.dz