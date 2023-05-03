إطلاق إذاعة “إفريقيا أف أم”

أعطيت اليوم إشارة إنطلاق البث الرسمي لإذاعة “إفريقيا أف أم ” بفندق الماريوت بالعاصمة.

وجرت مراسيم الإطلاق بحضور وزير الإتصال محمد بوسليماني ووزير الشؤون الدينية والأوقاف. وكذاالمدير العام للإذاعة الجزائرية محمد بغالي. بالإضافة إلى وجوه إعلامية معروفة.

وبالمناسبة ألقى محمد صايم مدير إذاعة “إفريقيا أف أم” محمد صايم كلمة قال ان هذه قناة إذاعية افريقية جديدة تحت شعار “صوت إفريقيا”. وأضاف صايم ” أنّ الإذاعة الناشئة موجّهة للأفارقة وستعنى بخدمتهم، والدفاع عن مصالح إفريقيا عبر الحرص على دعامتي الإخبار والاستقرار.” مشيرا أن افريقيا أف أم” ثبت تقريبا على مدار24 ساعة، قائلا “هذا بالنسبة لنا تحد رفعناه”.

وبهذا تتدعم المنظومة الإعلامية في الجزائر لقناة إذاعية جديدة تشمل شبكة برامجها على حصص سياسية وجيوسياسية. كما تعالج القضايا الاقتصادية والثقافية الفنية، فضلا عن حصص الترفيه والتسلية والأخبار.