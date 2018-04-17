إطلاق إسم آسيا جبّار على المكتبة الرئيسية لتيبازة

فن وثقافة
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إطلاق إسم آسيا جبّار على المكتبة الرئيسية لتيبازة
بقلم إيمان ض

أشرف وزير الثقافة عز الدين ميهوبي على إطلاق إسم الأديبة الجزائرية الراحلة آسيا جبار على المكتبة الرئيسية لتيبازة.

وجاءت هذه المبادرة عرفانا و تكريما للرموز الأدبية الوطنية التي افتكت مكانتها المرموقة عن جدارة في شتى أقطار العالم.
في هذا السياق، جدّد ميهوبي التذكير بمشروع تعمل عليه الوزارة بالتنسيق مع الديوان الوطني للفنون المطبعية.
من أجل شراء حقوق ترجمة أعمال الروائية و الأديبة والمسرحية و السينمائية آسيا جبار.
وحسب الوزير، يتعلّق الأمر بالعمل على التعريف بهذه الأيقونة للأجيال والتعريف بدفاعها عن الهوية الوطنية، وبنضالها عن الضعفاء والقضايا العادلة.

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