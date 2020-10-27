إطلاق إسم الشهيد “عدوان علي” على المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بجيجل

أطلق اليوم الثلاثاء، إسم الشهيد “عدوان علي” على المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بجيجل.

كما أطلق اسم الشهيد”بوبزاري عبد القادر” على المجموعة 17 للتدخل للدرك الوطني بجيجل.

وجرى ذلك في حفل ترأس مراسمه اللواء حمبلي نور الدين قائد الناحية العسكرية الخامسة، بحضور ضباط وإطارات الناحية والسلطات المحلية ليتم في الختام تسليم هدايا رمزية لعائلتي الشهيدين.

ويأتي هذا في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى السادسة والستين (66) لاندلاع الثورة التحريرية وتنفيذا لقرار القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي،

وتجدر الإشارة إلى أن الشهيد عدوان علي من مواليد سنة 1931 بتاكسنة بجيجل، والتحق بصفوف جيش التحرير الوطني سنة 1957،

بالمقابل ولد الشهيد بوبزاري عبد القادر بتاريخ 24 جانفي 1935 بجيجل، والتحق بإخوانه المجاهدين سنة 1956 ليكلف سنة 1957 بتنفيذ أول عملية داخل المدينة حيث عمل على قتل المعمر “بلان”.