إطلاق إسم الشهيد “علي بومنجل “على احد الشوارع الفرنسية

إطلاق مدينة غونيس التابعة لبدية فال دواز والواقعة شمال العاصمة الفرنسية باريس على احد شوارعها إسم الشهيد الجزائري المحامي علي بومنجلي. والذي تعرض للتعذيب والاغتيال على جنود فرنسيين في 23 مارس 1957.

وحسب ما أفادت وسائل الإعلام الفرنسية تسمية أحد شورع بلدية فال دواز على إسم المناضال الشهيد علي بومنجل جاء كخطوة اخرى لتهدئة العلاقات الجزائرية – الفرنسية كما أرادها الرئيسان تبون وماكرون.

وجرت مراسيم التدشين ظهر امس الثلاثاء بحضور عائلة المحامي علي بومنجل حيث تم إلصاق اللوحة التي تحمل إسم الشهيد على شارع في حي فوكونير الشهير

وكان في سنة 2021 اعترف الرئيس الفرنسيغيمانويل ماكرون أن المحامي والمناضل الشهيد علي بومنجل تم تعذيبه وقتله على يد جنود فرنسيين خلال حرب الجزائر.

وكشف وسائل الإعلام الفرنسية انهذه المبادرة جاءت رغبة من رئيس البلدية وتدخل في إطار عملية المصالحة وكذا إحترام القضية وأيضا الذكرى الستين لانتهاء الحرب الجزائرية وتاريخ منطقة رمزية”

من جهته إعتبر المؤرخ بنجامين ستورا بالقول ان “هذا التنصيب له أهمية رمزية وهذه المرة الأولى على حد علمي في فرنسا التي تم فيها الكشف عن لافتة شارع باسم علي بومنجل ، “هذا المناضل الجزائري من أجل الديمقراطية والسلام واستقلال الجزائر”.